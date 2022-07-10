-33% на тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 38 672 руб. с человека — Летние Домики Бамбора

Тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 38 672 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/38ly стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 30 июля — 6 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/s5oy

— https://checkintime.ru/s5oy Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/uela