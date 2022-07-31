-33% на тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 31 790 руб. с человека — Гостиница Белые Скалы

Тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 31 790 руб. с человека

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Когда: 12 августа — 19 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

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