-33% на тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 42854 руб. с человека — Отель Viva Maria!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 42854 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/j3k4 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 2 августа- 9 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Групповой трансфер

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Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH