-32% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 53 367 руб. с человека — Semoris Hotel

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 53 367 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/a9pz стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 21 июня — 29 июня

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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