-32% на тур в Турцию из Москвы, 5 ночей за 67360 руб. с человека — Utopia World Hotel!

Тур в Турцию из Москвы, 5 ночей за 67360 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/p14j стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 23 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Питание- Ультра всё включено (UAI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/txny

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/fmjr

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH