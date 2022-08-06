-32% на тур в Сочи из СПБ, 9 ночей за 36 278 руб. с человека — ГД Катрин

Тур в Сочи из СПБ, 9 ночей за 36 278 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/kfju стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 17 августа — 26 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/mwds

— https://checkintime.ru/mwds Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/juc8