-32% на тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 43319 руб. с человека — Анатоль Отель!

Тур в Сочи из Москвы, 7 ночей за 43319 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/12d5 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 12 августа — 20 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/peep

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/212s

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH