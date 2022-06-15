-32% на тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 62 625 руб. с человека — Sunny Days Resorts Spa & Aqua Park

Тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 62 625 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/2frv стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 26 июня — 5 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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