-31% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 59307 руб. с человека — Britannia Hotel & Villas!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 59307 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/zr9n стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 16 июля Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

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Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/c1kk

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH