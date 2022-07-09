-31% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 50458 руб. с человека — Gallion Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 50458 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/oc2i стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 25 августа — 1 сентября

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/rsed

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/8mnv

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH