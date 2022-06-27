-31% на тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 51 846 руб. с человека — Ghazala Beach

Тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 51 846 руб. с человека

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Когда: 16 июля — 25 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB) ·

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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