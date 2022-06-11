-31% на тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 43 187 руб. с человека — Sand Beach

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 43 187 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/j26z стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 24 июня — 1 июля Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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