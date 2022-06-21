-31% на тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 26153 руб. с человека — Коттеджи В Гагре!

Тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 26153 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/nz4n стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 16 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/hzks

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/mutx

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH