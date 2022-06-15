-30% на тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 56 074 руб. с человека — Sunside Family Hotel

Тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 56 074 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/fbs2 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 29 июня — 7 июля

Виза: Без визы

Выбрать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/1kgm

— https://checkintime.ru/1kgm Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/yt5b