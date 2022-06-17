-30% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 56397 руб. с человека — Grand Nar Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 56397 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/k3qi стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 13 июля — 21 июля Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Питание- Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/et55

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/066g

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH