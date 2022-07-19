-30% на тур в Турцию из Москвы, 8 ночей за 47 784 руб. с человека — Marin Hotel

Тур в Турцию из Москвы, 8 ночей за 47 784 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4ban стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 26 июля — 3 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/royk

— https://checkintime.ru/royk Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/iuqa