-30% на тур в Сочи из Москвы, 5 ночей за 36033 руб. с человека — Отель Мио!

Тур в Сочи из Москвы, 5 ночей за 36033 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/q8yv стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 августа — 27 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Больше вариантов

Этот же тур на одного-https://checkintime.ru/rwxk

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/g01z

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH