-30% на тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 60 027 руб. с человека — Sand Beach

Тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 60 027 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ok4m стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 18 июля — 27 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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