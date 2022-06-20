-30 % на тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 50 661 руб. с человека — Faraana Heights Resort

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 50 661 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/d195 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 12 июля — 19 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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