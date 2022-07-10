-30% на тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 40138 руб. с человека — Коттеджный Комлекс Чистая Вода!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 40138 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/e0j6 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 5 августа — 12 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/edh7

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/gp1m

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH