-29% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 41019 руб. с человека — Almena City Hotel!

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 41019 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/wvax стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 1 июля- 8 июля Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/5o3b

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/9rnd

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH