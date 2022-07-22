-29% на тур в Сочи из Москвы, 6 ночей за 37922 руб. с человека — ГК Бархатные Сезоны!

Тур в Сочи из Москвы, 6 ночей за 37922 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/akmi стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 2 августа — 9 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/orez

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/l3bn

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH