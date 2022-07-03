-29% на тур в Египет из Москвы, 8 ночей за 55 331 руб. с человека — Minamark Resort & Spa (Ex. Minamark Beach Resort)

Тур в Египет из Москвы, 8 ночей за 55 331 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4fpw стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 27 июля — 4 вгуста

Виза: ПО ПРИЛЕТУ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI) ·

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/whpj

— https://checkintime.ru/whpj Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/zduc