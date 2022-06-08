-29% на тур в Дубай из СПБ, 9 ночей за 67 667 руб. с человека — Al Khoory Executive Hotel

Тур в Дубай из СПБ, 7 ночей за 67 667 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/3c4j стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 27 июня — 6 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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