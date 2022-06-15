-29% на тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 31732 руб. с человека — Курортный Комплекс Парадайз!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 31732 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/k4aa стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 27 июня — 4 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/nc0u

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/ljy8

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH