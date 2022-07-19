-28% на тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 73 590 руб. с человека — Park Avrupa Hotel

Тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 73 590 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/fq5q стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 29 июля — 7 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/m9j5

— https://checkintime.ru/m9j5 Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/hxon