-28% на тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 66 471 руб. с человека — The Park Marmaris Hotel (Ex.Blue Park Hotel)

Тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 66 471 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/vx82 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 11 августа — 19 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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