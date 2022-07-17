-28% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 44083 руб. с человека — Solis Beach Hotel!

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 44083 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/f7cw стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 августа — 21 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/y86i

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/0o8w

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH