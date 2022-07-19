-28% на тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 55 906 руб. с человека — Turquoise Beach Hotel (Ex. Turquoise Swiss Inn Plaza Resort)

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 55 906 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ynlu стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 5 августа — 12 августа

Виза: ПО ПРИЛЕТУ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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