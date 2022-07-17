-28% на тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 31478 руб. с человека — Санаторий Сана!

Тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 31478 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/52fu стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 августа — 21 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак, обед, ужин (FB)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/ezhy

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/g2v9

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH