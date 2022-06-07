-27% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 37773 руб. с человека — Ozgur Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 37773 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/vnx2 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 10 июля- 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

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Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH