-27% на тур в Турцию из Москвы, 8 ночей за 52 734 руб. с человека — Ipek Apart

Тур в Турцию из Москвы, 8 ночей за 52 734 руб. с человека

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Когда: 31 июля — 8 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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