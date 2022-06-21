-27% на тур в Турцию из Москвы, 6 ночей за 58071 руб. с человека — A Good Life Utopia Family Resort!

Тур в Турция из Москвы, 6 ночей за 58071 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/ksgq стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 1 июля — 7 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Ультра всё включено (UAI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

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Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH