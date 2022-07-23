-27% на тур в Сочи из Москвы, 6 ночей за 46406 руб. с человека — Отель Мио!

Тур в Сочи из Москвы, 6 ночей за 46406 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/gsyw стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 30 июля — 7 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/kvg2

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH