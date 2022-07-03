-27% на тур в Сочи из Москвы, 5 ночей за 25343 руб. с человека — Мини-Отель Камбала!

Тур в Сочи из Москвы, 5 ночей за 25343 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/feh1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 22 июля — 27 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/l6ci

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/rga5

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH