-27% на тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 73 466 руб. с человека — Sharm Resort (Ex. Crowne Plaza Resort)

Тур в Египет из Москвы, 9 ночей за 73 466 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/cwne стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 19 июня — 28 июня

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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