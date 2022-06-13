-27% на тур в Египет из Москвы , 7 ночей за 58 579 руб. с человека — Oriental Rivoli

Тур в Египет из Москвы , 7 ночей за 58 579 руб. с человека

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Когда: 24 июня — 1 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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