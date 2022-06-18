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-27% на тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 42757 руб. с человека — Gud House!

Горящие туры
Автор Опубликовано

Тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 42757 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/drps стоимость тура указана уже на двоих!

  • Когда: 11 июля — 17 июля
  • Виза: БЕЗ ВИЗЫ

-27% на тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 42757 руб. с человека — Gud House!

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Что входит в стоимость тура:

  • Завтрак и ужин (HB) 
  • Авиабилеты
  • Групповой трансфер
  • Медстраховка на всё время поездки
Больше вариантов


Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/aon0

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/zuwe

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH

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Анастасия Пашнюк
Одиночный путник,Сheckintime.ru
Мария соло-путешественик, посетила 20 стран с минимальным бюджетом, автостоп, дешевые перелеты путешествия по полной. Никто реально не знает, где конкретно сейчас Мария)
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