-26% на тур в Турцию из СПБ, 10 ночей за 50 625 руб. с человека — Tal Beach Hotel (Ex.California Dream Hotel, Adress Beach)

Тур в Турцию из СПБ, 10 ночей за 50 625 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/skds стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 26 июня — 6 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

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