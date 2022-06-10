-26% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 46629 руб. с человека — Nergos Garden!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 46629 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/bhub стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 30 июня- 5 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Питание- Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/s6za

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/nwbw

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH