-26% на тур в Сочи из СПБ, 7 ночей за 29 790 руб. с человека — Пиратская Пристань (Бывш. Солнечный)

Тур в Сочи из СПБ, 7 ночей за 29 790 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/rmpu стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 10 августа — 17 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB) ·

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/y0y9

— https://checkintime.ru/y0y9 Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/bglx