-26 % на тур в Египет из Москвы, 8 ночей за 49 183 руб. с человека — Coral Hills Sharm El Sheikh Resort (Ex.All Season Coral Hills Resort)

Тур в Египет из Москвы, 8 ночей за 49 183 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/q4qd стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 10 июля — 18 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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