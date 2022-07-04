-26% на тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 55 251 руб. с человека — ZYA Regina Resort & Aqua Park (Ex. Regina Swiss Inn Resort)

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 55 251 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/1cxw стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 28 июля — 4 августа

Виза: ПО ПРИЛЕТУ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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