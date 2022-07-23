-26% на тур в Cочи из СПБ, 7 ночей за 29 665 руб. с человека — Пиратская Пристань (Бывш. Солнечный)

Тур в Cочи из СПБ, 7 ночей за 29 665 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/hg8g стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 2 августа — 9 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

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