-26% на тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 27178 руб. с человека — ОПК Пицунда!

Тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 27178 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/mm9i стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 24 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак, обед, ужин (FB)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/wkze

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/80nu

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH