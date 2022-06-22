-25 % на тур в Турцию из СПБ, 7 ночей за 54 619 руб. с человека — Suntalia Hotel (Ex. Liman Park)

Тур в Турцию из СПБ, 7 ночей за 54 619 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/nekh стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 7 июля — 15 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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