-25% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 42273 руб. с человека — More Hotel!

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 42273 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/lx8k стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Питание- Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/pn0w

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/yzls

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH