-24% на тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 69 744 руб. с человека — Akasia Resort

Тур в Турцию из СПБ, 8 ночей за 69 744 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/fpww стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 31 июля — 8 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

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