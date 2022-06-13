-24% на тур в Турцию из СПБ , 8 ночей за 66 310 руб. с человека — Sun City Side Hotel

Тур в Турцию из СПБ , 8 ночей за 66 310 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/97en стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 21 июня — 30 июня

Виза: Без визы

Выбрать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/ca7h

— https://checkintime.ru/ca7h Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/zutd