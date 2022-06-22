-24 % на тур в Турции из СПБ, 10 ночей за 65 116 руб. с человека — Aegean Park Hotel

Тур в Турции из СПБ, 10 ночей за 65 116 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/64og стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 11 мюля — 21 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

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